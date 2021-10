'임산부 백신' 이지혜 "정치색 무색, 정치선동 아냐...각자의 선택 존중"

"임산부도 백신. 맞아도, 안 맞아도 무서우니까 저는 맞는 걸로" 접종 인증

[아시아경제 김소영 기자] 둘째를 임신 중인 가수 겸 방송인 이지혜가 코로나19 백신 접종 소식을 전한 데 대해 악성댓글에 시달리는 등 여파가 상당했다며 "댓글 보고 충격받았다"고 고백했다.

이지혜는 28일 자신의 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에 공개한 영상에서 "(임산부 백신 접종에 대해서) 뭐라고 하시는 분들이 있었다"며 "저도 쉬운 결정이 아니었고 너무 두렵고 걱정된다. 하지만 직업 자체가 마스크를 벗고 녹화해야 하기 때문에 어쩔 수 없이 선택한 것"이라고 설명했다.

그는 "그럼 '녹화를 하지 말지'라고 말씀하실 수 있지만 그건 약속이잖나. 백신은 각자의 선택이기 때문에 존중한다"며 "절대 선동하거나 그런 건 전혀 없다. 정치색도 전혀 없고 저는 무색이다. 그렇게 생각 안 하셨으면 좋겠다"고 당부했다.

앞서 이지혜는 지난 18일 자신의 인스타그램에 올린 글에서 "임산부도 백신. 맞아도, 안 맞아도 무서우니까 저는 맞는 걸로"라며 백신 1차 접종 완료를 인증했다.

또 백신 접종 직전 촬영한 영상에서 "(임산부들이) 고민 많이 하시면서 제 영상을 보실 것 같다. 임신 초기까지는 꼭 선생님과 상의하고 맞으시라"며 "임산부가 코로나에 걸렸을 때 일반인보다 6~8배 위험하다는 말이 있더라. 그래서 저는 일단 맞기로 결정했다"라고 말했다.

접종 후에는 몸 상태를 시간별로 설명하며 "생각보다 안 아프다. 일단 별 이상이 없는지 지켜보겠다", "밥을 많이 먹어서 그런지, 임신을 해서 그런지, 백신 때문인지 모르겠지만 명치가 답답하긴 하다", "약간 피곤하고 팔이 뻐근한 거 말고는 별다른 증상이 없다”며 “며칠 더 지켜봐야겠지만 걱정한 거에 비해 다행" 등 소감을 전했다.

이에 일부 누리꾼들이 "백신 접종 선동한다", "정치색 드러낸 것"이라는 식의 악성 댓글을 달아 해명에 나선 것으로 보인다.

이지혜의 영상이 공개되자 누리꾼들은 "누구 보고 맞으라고 했나? 본이 맞겠다고 자기 일기장에 적은걸 왜 시비걸지?", "백신을 맞겠다라는 게 왜 선동인건지 알 수가 없네. 넌 맞지 말든가. 자기가 선택하는 건데"등의 의견을 내놨다.

임산부를 대상으로 한 코로나 백신 접종은 지난 18일부터 시작됐다. 임산부는 백신 접종 전 전문의와 반드시 상담해야 하고 접종 후에도 건강 상태에 유의해야 한다. 28일 기준 임산부 누적 코로나19 백신 1차 접종자는 914명으로 지난 27일까지 접종을 예약한 임산부는 3200명이다.

