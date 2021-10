김두관, 이재명 공동선대위원장 맡는다…균형발전위원장 겸임

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당 대선 후보 경선에 참여했던 김두관 의원이 이재명 후보의 공동선대위원장을 맡기로 했다. 김 의원은 후보 직속 국가 균형발전 위원회 위원장도 겸임한다.

이 후보 비서실장인 박홍근 의원은 28일 두 사람의 회동이 끝난 뒤 기자들과 만나 “김 의원이 공동선대위원장으로 참여하고 균형발전위원장을 겸하는 것으로 의견을 나눴다”며 이같이 전했다.

김 의원은 부산·울산·경남 지역을 중심으로 선거운동에 직접 나서겠다는 의사도 밝혔다.

이로써 이 후보는 경선 후보 5명과의 ‘원팀 회동’을 마무리했다. 이낙연 전 대표와 정세균 전 국무총리는 선대위 상임고문을 맡기로 했고, 추미애 전 법무부 장관은 명예선대위원장으로 합류했다.

박 의원은 “이 전 대표와 정 전 총리는 전직 당대표와 국무총리, 국회의장까지 한 분들이라 예우를 고려했다”며 “추 전 대표는 좀 더 액티브하게 활동하고 싶어하는 생각이 강해 본인이 직접 직속위원장을 맡아서 해보겠다는 의지가 강했다. 예우 차원에서 명예선대위원장을 요청드려 모시게 됐다”고 설명했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr