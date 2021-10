서귀포해경, 유류 유출 대비 ‘해안방제 훈련’ 실시

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 서귀포해양경찰서(서장 황준현)는 28일 오후 2시 서귀포시 안덕면 화순항 및 금모래해변에서 유류 유출 대비 ‘민·관·군 합동 해안방제 훈련’을 실시했다고 밝혔다.

이번 훈련은 적극행정의 일환으로 서귀포해경서와 서귀포시가 공동주관해 제주지방해경청, 제주해경서, 해군 제7기동전단, 해양환경공단, 남제주발전본부, 서귀포수협 등 11개 기관, 단체가 참가했다.

주요 훈련내용은 ▲참가자 안전교육 ▲유류오염 야생동물 구조 ▲해안오염 조사 운영 ▲해안유형별 현장 대응 방법 등 참여자들의 현장 체험 훈련을 위주로 진행됐다.

또 실제 화순지역 해양오염사고 발생 시 방제작업에 참여할 수 있는 지역 기관 및 단체들의 훈련 참여로 방제 대응 능력 향상에 주안점을 두고 실시했다.

서귀포해경 관계자는 “다양한 훈련을 통해 해경과 지역 유관기관, 단·업체 간의 팀워크를 향상하고 유기적인 협조체제를 강화해 서귀포 지역 대형 유류오염사고 대비에 빈틈이 없도록 하겠다”고 말했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr