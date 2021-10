인천 섬 주민, 내년 3월부터 시내버스 요금으로 여객선 이용

[아시아경제 박혜숙 기자] 내년 3월부터 인천지역 섬에 거주하는 주민들은 시내버스 수준의 요금으로 여객선을 이용할 수 있다.

박남춘 인천시장은 28일 옹진군 대청도를 찾아 섬주민들과 간담회를 갖고 "내년 3월 1일부터 여객선 시내버스 요금제를 시행한다"고 밝혔다.

지원대상은 강화군과 옹진군의 섬에 거주하는 주민이다. 여객선 운임은 인천시 시내버스를 이용할 때와 동일하게 성인 1250원, 청소년 870원, 어린이 500원(카드·현금 동일)이다.

시는 여객선 시내버스 요금제 시행으로 내년 도서민 여객운임 예산이 약 12억원 더 늘어날 것으로 보고 있다.

현재 인천시는 섬 주민을 대상으로 여객선 운임이 8340원 미만(생활구간)일 경우에는 운임의 50%를 지원하고, 8340원 이상의 장거리 구간에 대해서는 섬 주민이 정액으로 5000~7000원을 부담하는 여객선 운임 지원사업을 펼치고 있다.

하지만 지난해 말 '대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률' 개정으로 여객선이 대중교통에 포함됨에 따라 섬 주민의 이동권 보장을 위해 여객선 운임을 시내버스 요금과 동일하게 조정하기로 했다.

인천 강화군과 옹진군 25개 섬에는 약 1만5000명의 주민이 거주하고 있다.

박 시장은 "섬 지역의 특수성으로 인해 교통 불편을 겪어온 주민들이 내년부터는 여객선 운임 부담없이 섬과 육지를 자유롭게 이동할 수 있게 돼 섬 정주여건이 한층 나아질 것으로 기대한다"고 말했다.

