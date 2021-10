洪, 尹 겨냥 "흘러간 정치인들 주워모아 골목대장하는 것도 얼마 안 남아"

"민심 거역하는 당심 없다"

[아시아경제 윤슬기 기자] 홍준표 국민의힘 대선 예비후보가 같은 당 윤석열 후보를 겨냥해 "흘러간 정치인들 주워 모아 골목대장 노릇하는 것도 이제 며칠 남지 않았다"라고 비판했다.

홍 후보는 28일 오전 자신의 페이스북에 글을 올려 "민심을 거역하는 당심은 없다"라며 이같이 말했다.

앞서 27일 강원지역 합동 TV토론회에서 윤 후보와 홍 후보는 각각 '당심'과 '민심'을 내세우며 날을 세웠다. 윤 후보가 "나는 정치 초심자인데 많은 분들이 (나를 도우러) 온다"라며 "그런데 왜 홍 후보 캠프에는 동료 의원들이 상대적으로 적나. 왜 후보님을등지는 배신자가 많은가"라고 캐물었다. 이에 홍 후보는 "윤 후보 진영에 가 있는 분들은 구태 기득권 정치인의 전형"이라며 "나는 (정치 생활) 26년간 단 한 번도 계파의 졸개가 돼 본 적이 없다"라고 맞받았다.

홍 후보는 이어 "이제 며칠 남지 않았다"라며 "그건 리더십이 뛰어나서가 아니라 갈 곳 없는 낭인들이 임시 대피소를 찾은 것에 불과하다. 결국 민심은 천심이다"라고 강조했다.

홍 후보는 또 "김종인 전 비상대책위원장은 그걸 두고 파리떼라고도 했다"라며 "파리떼는 썩은 곳에만 몰려든다"라고 비꼬았다.

그러면서 그는 "이준석 당대표 선거 때도 그랬다. 당원과 국민들은 바보가 아니다"라며 "아직도 패거리 구태 정치인 주워 모아 이길 수 있다고 믿는 사람이 바보다"라고 말했다.

한편 윤 후보 캠프는 27일 예비 경선 경쟁자였던 하태경 의원을 공동 선대위원장으로 영입했다. 이로써 윤 후보 캠프는 '6인 공동 선대위원장' 아래 현역 의원만 30여명 참여하는 경선 캠프를 구축했다.

