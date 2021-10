진도군, 자살 방지 위해 민·관 힘 모은다

경찰서와 교육지원청 등 참석, 자살 방지대책 협의회 개최

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 진도군이 자살 예방을 위한 지역사회 협력 네트워크 구축을 위해 자살 방지 대책협의회를 최근 개최했다.

28일 군에 따르면 진도군청과 교육지원청, 경찰서, 119안전센터 등 각급 기관이 참여해 자살 방지 대책과 역할 등에 대해 주제 발표와 자유 토론 등을 실시했다.

정종삼 장학사(진도교육지원청)와 최미경 팀장(진도군 보건소 정신건강팀)이 토론자로 참여해 청소년 자살에 대한 대책, 성인의 우울증과 건전한 여가 생활 방안 등의 정확한 실태 파악 및 대책 마련을 위한 열띤 토론을 펼쳤다.

최근 관내 학생과 성인의 잇따른 자살 사건 발생에 따라 진도군청 주관으로 자살 발생 예방과 군민의 안전을 위해 자살의 주요 원인에 대한 대책도 함께 논의됐다.

자살 방지대책협의회는 앞으로 자살 예방을 위해 자살 예방 홍보, 자살 위험군의 조기 발견과 개입, 자살 시도자에 대한 위기관리 및 추적관리, 자살 예방 캠페인 등의 다양한 사업을 전개해 나갈 예정이다.

진도군 안전생활지원과 관계자는 “행정기관은 물론 지역 내 의료·복지기관, 종교·자원 봉사단체 등 자살 예방을 위해 군민 모두의 관심이 필요하다”고 말했다.

