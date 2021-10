"안전사고 사전예방"…삼성물산, 장비 위험제거장치 R.E.D 개발

삼성물산 건설부문은 정보통신 및 센서 기술을 활용해 건설장비의 가동 시간과 위치 데이터를 실시간으로 수집·분석해 현장 내 불필요한 장비를 제거하고 안전사고를 예방하는 장비 위험제거장치 R.E.D(Risk Elimination Device)를 개발했다고 28일 밝혔다.

R.E.D(이하 장비 위험제거장치)는 건설현장에 투입된 장비의 가동여부와 위치를 모니터링한 후 수집된 데이터를 분석해 불필요한 장비 투입을 방지하고 작업 대기시간을 단축한다.

또 위험구역에 접근하는 장비 운전원과 안전관리자에게 실시간으로 경고해 사고를 예방할 수 있다.

이 기술을 도입하면 현장 출입 등 다양한 장비 관련 데이터가 자동으로 인식되기 때문에 불필요한 서류 작업이 줄어든다. 모바일을 통해 쉽고 빠르게 장비사용 예약신청도 할 수 있다.

삼성물산 DfS(Design for Safety)팀이 개발했으며 향후 테이블리프트, 이동식크레인, 지게차 등 현장에서 자주 사용하는 건설장비에 확대 적용할 방침이다.

삼성물산은 시공 전 설계단계부터 프로젝트의 위험요소를 분석해서 안전을 관리하는 설계안전성검토(DfS)를 전면 도입한 바 있다. 20여명의 전문가로 구성된 DfS팀이 설계는 물론 계획수립, 시공, 운영까지 프로젝트 생애주기별로 안전을 디자인하고 있다.

삼성물산 DfS팀장인 김재현 수석은 "장비사고는 대형사고로 이어질 가능성이 높기 때문에 불필요한 장비를 제거하는 것은 안전 확보 차원에서도 중요하다"며 "앞으로 장비 위험제거장치를 적극 활용해 나갈 것"이라고 말했다.

