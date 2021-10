한전, 세계 최고 수준 초고압 직류송전 케이블 시험장 준공

[세종=아시아경제 권해영 기자] 한국전력은 27일 전북 고창전력시험센터에서 초고압 직류송전(HVDC) 케이블 시험장 준공식을 개최했다. HDVC 송전 기술은 발전소에서 생산된 전력을 보내는 과정에서 전력 손실을 대폭 줄이는 데 효과적이다.

현재 국내에선 500kV급 케이블, 신재생 연계용 해저케이블, 국가 간 계통연계 장거리 ±800kV급 케이블 등이 개발중이다. 이번 시험장 구축으로 한전은 현재 개발중인 HVDC 케이블, 실증시험을 손쉽게 수행할 수 있게 됐다. 시험장에선 ±800kV급 HVDC 케이블을 국제표준으로 동작·성능·규격 실증시험을 할 수 있고, 2개의 HVDC 케이블을 동시에 시험하는 것도 가능하다.

2023년에는 1.2GW 전북 서남권 해상풍력, 2024년 1.5GW 신안해상풍력 등 국내 대규모 해상풍력 사업에 활용할 예정이다. 또 국가 간 계통연계 등을 위한 HVDC 케이블의 수요가 해마다 증가하면서 해외 수출을 위한 경쟁력도 갖출 전망이다.

한전은 시험장 준공으로 기존 유럽 인증기관의 국제공인인증시험에 대비해 인증기간은 최소 6개월 이상 단축되고, 시험비용도 대폭 절감되는 효과가 예상된다고 밝혔다. 또 분산형 전력 수용에 유리해 국내 탄소감축 목표 달성에도 많은 도움이 될 것이라고 덧붙였다.

정승일 한전 사장은 이날 준공식에서 "전력계통의 미래를 대비하고 국내 케이블 제작사의 국제경쟁력을 높일 것"이라며 "탄소중립을 위한 재생에너지 확대에도 기여할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

