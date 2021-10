“PB상품이 K-스낵으로”…세븐일레븐, 바프허니버터팝콘 수출

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 올해 대표 히트상품으로 꼽히는 ‘세븐셀렉트 바프허니버터팝콘’을 하와이에 수출한다고 28일 밝혔다.

바프허니버터팝콘은 바프의 허니버터아몬드 시즈닝을 활용해 만든 허니버터맛 팝콘으로, 겉은 바삭하고 속은 폭신한 식감이 특징이다. 출시 이후 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 큰 인기를 얻으며 현재 세븐일레븐 스낵 카테고리 판매 1위를 차지하고 있다.

세븐일레븐은 해외에서 허니버터맛 과자에 대한 제품 출시 요구가 이어져 이번 수출을 기획하게 됐다. 1차 수출 물량은 1만여 개로 판매 추이를 지켜본 뒤 추가 물량을 협의할 계획이다. 하와이 외에도 동남아시아 국가를 중심으로 바프허니버터팝콘 수출을 검토하고 있다.

세븐일레븐 관계자는 “한류의 영향으로 해외에서도 국내 과자들이 코리안 스낵으로 불리며 큰 관심을 보이고 있다”며 “바프허니버터팝콘이 젊은 소비자들에게 큰 인기를 얻으며 국내에서 높은 판매량을 기록하고 있는 만큼 유행에 민감한 현지 소비자들에게도 많은 관심을 받을 것으로 예상한다”고 말했다.

