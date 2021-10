티몬, 11월 '광클릭빅세일'…명품 반값에 판다

전 고객 10%할인 쿠폰·매일 선착순 1000명 최대 50%할인

[아시아경제 김철현 기자] 티몬은 연중 최대 쇼핑 시즌인 11월을 맞아 '광클릭빅세일' 행사를 진행한다고 28일 밝혔다. 명품과 가전 등 인기 상품 반값 판매, 최대 50% 할인쿠폰, 11% 페이백 등의 혜택으로 구성된 행사다.

1일부터 11일간 진행되는 이번 '광클릭빅세일'의 간판 프로모션은 '반값할인'이다. 티몬은 명품과 유명 가전 등 매일 10여개의 인기 상품을 선정해 반값에 선보인다. 당일 밤 12시 상품을 미리 공개하며 오전 11시부터 판매를 시작한다.

알뜰한 쇼핑을 지원하는 쿠폰과 페이백 행사도 준비했다. 티몬 고객이라면 누구나 최대 10% 할인쿠폰을 받을 수 있으며 매일 선착순 1000명에게는 최대 2만원까지 할인 가능한 50% 할인쿠폰도 제공한다. 특히 주말인 6일과 7일에는 카테고리별 최대 15만원까지 할인 가능한 주말 한정 쿠폰을 제공한다.

구매 금액의 최대 11%까지 돌려받을 수 있는 페이백 이벤트도 있다. 1일에는 1%, 11일에는 9%의 페이백을 기본으로 받을 수 있으며 슈퍼세이브 회원이라면 2%가 추가돼 최대 11%의 혜택을 누릴 수 있다. 전구경 티몬 영업본부장은 "연중 최대 쇼핑시즌으로 꼽히는 11월을 맞아 티몬을 찾는 고객들에게 역대급 혜택을 전할 수 있도록 준비했다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr