홍준표, 하태경 영입한 尹에 "한물간 정치인만 끌어들이고 있다"

[아시아경제 나예은 기자] 윤석열 전 검찰총장이 하태경 의원을 비롯한 중진 의원들을 잇따라 영입하자 홍준표 의원은 "한물 간 정치인만 끌어들이고 있다"고 목소리를 높였다.

홍 의원은 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "저는 각계각층의 지지 선언이 전국적으로 매일 쇄도하고 있는데 상대 후보 측은 한물 간 정치인들만 끌어들이고 있다"며 "제 뒤에는 당원과 국민이 있고 상대 후보 측은 기득권 정치인들만 가득하다"고 말했다.

이어 "누가 이기는지 한번 보자. 민심을 거역하는 당심은 없다. 그건 당이 망하는 길로 가는 것"이라고 강조했다.

앞서 국민의힘 대선 경선에 출마했던 3선 하태경 의원은 이날(27일) 윤 전 총장의 대선 캠프 공동선대위원장으로 합류했다.

하 의원은 "정권교체와 정치혁신 이 두 가지를 다 잘할 후보는 윤석열 뿐"이라며 "이재명 더불어민주당 대선 후보의 악성 포퓰리즘 광풍에서 대한민국을 지켜낼 유일한 후보이다. 그동안 옆에서 지켜본 윤 후보는 누구보다 빨리 배우고 성장하고 있다"고 밝혔다.

지난 1·2차 예비경선에서 '홍준표 저격수' 역할을 자처해오며 '유승민계'로 분류됐던 하 의원이 윤석열 캠프에 합류한 것을 두고 정치권에서는 "홍 의원을 잡기 위한 행보"라는 관측도 나오고 있다.

윤 후보 캠프 관계자는 "20·30대 이해도가 높은 하 의원을 영입하기 위해 캠프 중진들이 공을 들인 것으로 안다"며 "윤 전 총장도 앞서 하 의원을 따로 만났다"고 전했다.

