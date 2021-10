홍준표 "'내가 대통령되면 '양아치' 이재명은 반드시 구속"

"우리 당 30년 이상 호남에 구애… 윤석열, 한번에 무너뜨려"

[아시아경제 나예은 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 의원이 "이재명 더불어민주당 대선 후보는 제가 대통령이 되면 반드시 구속된다"며 "그건 정치 보복도 아니다"고 말했다.

홍 후보는 27일 뉴스1과의 인터뷰에서 "대통령이 되고 난 뒤에도 (대장동 개발 특혜 의혹을) 철저히 수사해서 주범을 비롯해 여야를 막론하고 다 처단할 것"이라며 이같이 밝혔다.

이어 "국민이 그런 사람(이재명)을 대통령으로 뽑기는 어려울 것"이라고 덧붙였다. 특히 홍 의원은 이 지사에 대해 '품행제로', '양아치'라는 표현까지 사용한 것으로 알려졌다.

이 지사가 각종 여론조사에서 높은 지지율을 유지하고 있다는 것에 대해서는 "문재인 정부 들어 국정을 파행으로 몰아넣는 편 가르기 정책 때문"이라며 "'도둑이라도 우리 편이면 찍는다'는 진영 논리가 작용하고 있다"고 주장했다.

또 홍 의원은 당내 경선 경쟁자인 윤석열 전 검찰총장에 대해서도 발언했다. 그는 윤석열 후보를 두고 "(문재인 정부에 대한 증오심) 그런 이미지 하나만으로 대통령이 되기 어렵다"며 "그 하나만으로 지지율을 유지하고 있는데 확장성이 전혀 없다"고 평가했다.

이어 윤 전 총장의 '전두환 옹호', '개 사과' 등 최근 발언 논란에 대해서는 "우리 당이 30년 이상 호남에 구애를 해왔는데 그것을 일거에 무너뜨리게 했으니 얼마나 큰 해당 행위냐"라며 "내가 당 대표였으면 제명감"이라고 일갈했다.

그러면서 "'개 사과' 사건으로 대구, 경북(TK) 어르신들이 '윤석열 안 되겠다'는 분위기로 달라졌다"며 "TK 지지율이 뒤집어진 것은 '개 사과' 탓"이라고 말했다.

앞서 윤 전 총장 측이 홍 의원의 그간 '막말 리스트'를 공개하며 공세를 펼친 것에 대해서는 "저는 26년간 막말 몇 번 한 것인데 윤 후보는 석 달 동안 망언을 26번 했다"며 "그러면서 저한테 막말이라고 공격하는 게 맞느냐"고 지적했다.

