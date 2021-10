삼성화재, 다이렉트 새 브랜드 '착' 선봬…생활밀착형 플랫폼 육성

[아시아경제 오현길 기자] 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 252,000 전일대비 4,500 등락률 +1.82% 거래량 64,736 전일가 247,500 2021.10.27 15:19 장중(20분지연) 관련기사 금융그룹 내부거래 54兆…그 중 절반이 삼성금리상승 임박...몸값 오르는 손보주삼성화재, 앱 없이 모바일에서 보험 업무 처리 close 는 다이렉트 브랜드 '착'을 생활밀착형 플랫폼으로 키우겠다고 27일 밝혔다.

삼성화재는 이날 자체 개발한 메타버스 플랫폼 '썸'(Samsungfire On Metaverse Engine)에서 다이렉트 브랜드 런칭 행사를 진행했다. 다이렉트 착은 고객에게 '착' 맞는 맞춤형 상품과 서비스를 '착착' 제공한다는 의미를 담았다.

이 날 삼성화재는 향후 디지털 사업 전략 및 계획도 함께 소개했다. 김규형 삼성화재 디지털본부장은 "언택트가 일상화되면서 향후 보험사의 온라인 사이트는 단순히 보험을 가입하는 곳이 아닌 보험을 매개로 한 서비스 플랫폼이 되어야 한다"며 "삼성화재 다이렉트는 생활밀착형 플랫폼으로 변화할 것"이라고 밝혔다.

삼성화재 다이렉트는 데이터 분석 및 인공지능(AI) 기술을 활용해 개인별 라이프 스타일에 착 맞는 초개인화된 상품을 제공할 계획이다. 운전을 자주 안하면 다른 혜택이 제공되는 운전자보험 등 기존에 시도하지 않은 다양한 상품도 지속 출시할 예정이다.

아울러 안전운전, 건강관리 등 일상 속에서 고객이 좋은 습관을 만들 수 있는 서비스를 선보일 예정이다. AI 기술을 활용해 원하는 보험료에 맞춘 최적의 보장을 소개하는 보험 피팅 서비스 등 보험 본연의 서비스도 개선된다.

다이렉트 화면 구성도 점진적으로 단순화된다. 복잡한 메뉴를 덜어내고 꼭 필요한 정보만 담아, 고객이 더 쉽고 쾌적하게 쇼핑하듯 보험을 구매할 수 있게 설계할 예정이다. 고객 한 분 한 분을 위한 맞춤형 안내도 제공된다.

삼성화재 관계자는 "삼성화재 다이렉트는 보험을 가입할 때만 만나는 '보험 판매자'가 아닌 일상에서 만나는 '관리자'로 변신할 것"이라며 "삼성화재의 새로운 도전을 지켜봐달라"고 말했다.

