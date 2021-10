한국코러스, 스푸트니크 백신 생산 위한 GMP 인증 획득

[아시아경제 이춘희 기자] 한국코러스가 위탁생산(CMO)을 맡은 러시아 코로나19 백신 스푸트니크 V와 스푸트니크 라이트 생산을 위한 GMP(우수의약품제조기준) 인증을 러시아로부터 받았다.

한국코러스는 지난 15일 러시아 당국으로부터 GMP 인증을 받고 22일 최종적으로 러시아 산업부를 통해 내용을 접수했다고 27일 밝혔다. GMP는 의약품 제조사가 의약품을 생산하는 데 적합한 시설을 갖추고 있음을 확증하는 인증서다. 한국코러스 관계자는 "이번 인증은 러시아 외부에서 스푸트니크 백신 생산을 위해 러시아 GMP 인증을 받은 세계 최초의 사례라는 점에서 의미가 크다"고 평가했다.

GMP 인증이 완료됨에 따라 한국코러스는 스푸트니크 라이트 백신 완제품 450만회분의 1차 선적분 준비를 완료하고 샘플 물량을 러시아로 보내 가말레야 연구소의 출고 전 품질 확인을 진행하고 있다. 러시아에서 출하 승인이 나오는대로 선적을 진행할 예정으로 다음달 2주차까지 추가 300만회분의 완제품을 준비해 주기적 제품 수출을 이어갈 계획이다.

