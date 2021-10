여행·면세쇼핑의 즐거움 또 뜬다 … 에어부산, 11월 무착륙 국제관광비행 5회 운항

부산 출발 3편, 김포 출발 2편 운항



기내 이벤트‥롯데면세점 전세편도

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 여행과 면세쇼핑의 즐거움을 살린 에어부산의 관광 상품이 또 출시된다.

출발과 도착 공항이 같은 무착륙 여객기가 11월에 모두 5차례 뜬다.

에어부산은 11월 한 달 동안 김해국제공항에서 3회, 김포국제공항에서 2회 무착륙 국제관광비행을 운항한다고 27일 밝혔다.

김해공항에서는 11월 20일 2편, 11월 27일 1편 운항하며, 김포공항에서는 11월 20일과 27일 각 1편씩 운항한다.

김해공항 출발편은 대마도 상공을 거쳐 사가·구마모토 등 일본 서부 규슈 지역을 선회한 후 다시 김해공항으로 돌아오는 1시간 30분 여정이다.

김포공항 출발편은 대구와 부산을 거쳐 대마도 상공까지 간 뒤 다시 김포공항으로 돌아오는 2시간 여정이다.

에어부산은 김해공항에서 출발하는 11월 20일, 27일 무착륙 국제관광비행은 홈페이지에서 판매한다.

편도 총액 기준 11만8700원부터 판매하며, 기내 럭키드로우 이벤트를 통해 에어부산 국내선 왕복 무료항공권과 에어부산 굿즈를 경품으로 제공한다.

또 에어부산 기내 면세사이트에서 최대 90%까지 할인된 가격으로 면세품 사전 구매가 가능하다.

해당 편을 제외한 나머지 3편(김해공항 1편, 김포공항 2편)은 롯데면세점과 협업해 전세편으로 운항한다.

롯데면세점 전세편과 이벤트 내용은 롯데면세점 홈페이지를 클릭하면 된다.

에어부산 관계자는 “지난해 12월부터 운항하고 있는 무착륙 국제관광비행은 누적 탑승률이 80%를 넘길 만큼 여전히 인기가 좋다”며 “무착륙 국제관광비행으로 저렴하게 연말 선물을 준비하길 추천한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr