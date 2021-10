서울시, 베이징·도쿄·런던 등 주요 도시와 미세먼지 해법 논의…'대기질 개선 서울 국제포럼' 개최

28~29일 해외 7개국 11개 도시와 국내외 20개 기관·단체 참여… 분야별 감축사례와 실천노력 공유

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 각 도시들의 미세먼지 감축노력을 촉구하고 도시 간 네트워크를 강화하기 위해 '2021 대기질 개선 서울 국제포럼'을 28~29일 이틀 동안 온라인으로 개최한다고 27일 밝혔다.

올해로 열 번째를 맞는 포럼은 서울시와 한국대기환경학회가 공동 개최하고 8개 국 13개 도시가 온라인으로 참여한다. 특히 매년 참석 중인 베이징, 상하이 역시 참가해 미세먼지 저감을 위한 중국과의 협력을 지속적으로 도모한다. 이밖에 워싱턴대학교, 건국대학교 등 국내외 8개 대학, 국립환경과학원 등 4개 정부기관, UNESCAP 등 5개 국제기구, 3개 학회 및 단체 등 20개 기관과 단체도 참여한다.

포럼은 ‘맑은 공기, 현재의 진단과 미래방향’을 주제로 ▲대기질과 건강위해성 ▲교통 부문 대기질 개선 ▲생활 부문 대기질 개선 ▲대기질 개선 최신기술 ▲민관협력 파트너십 등 총 5개의 세션으로 진행된다.

첫날인 28일에는 맑은 공기를 위해 도시 간 경계를 넘어선 공동의 노력을 강조하는 오세훈 서울시장의 개회사(영상)를 시작으로 개회식이 개최된다. 개회식 이후에는 대기질과 건강위해성, 교통부문 대기질 개선, 생활부문 대기질 개선 등 3개 세션을 진행한다.

포럼 이틀째인 28일에는 대기질 개선 최신기술, 민관협력 파트너십 등 2개의 세션이 이어진다. 유연식 기후환경본부장은 “이번 포럼이 맑은 하늘을 되찾기 위한 지난 10년간의 협력을 서로 격려하고, 향후 10년 미래의 지속적인 연대와 실천을 이끌어내는 좋은 기회가 되길 기대한다”고 말했다.

