경찰, '김용판 고소' 이준석 전 코마트레이드 대표 소환조사

이 대표, 이재명 후보에 금품제공·조폭 연루설 "사실 무근"

[아시아경제 정동훈 기자] 더불어민주당 대선 후보인 이재명 전 경기도지사에 대해 조폭 연루설을 제기한 국민의힘 김용판 의원을 고소한 이준석 전 코마트레이드 대표가 26일 경찰에 출석해 조사를 받고 있다.

서울경찰청 반부패·공공범죄수사대는 이날 오후 이 전 대표를 고소인 신분으로 불러 고소 경위 등을 조사하고 있다.

이 전 대표는 2018년 코마트레이드 측이 당시 성남시장이었던 이 후보에게 금품을 전달했다는 의혹에 대해 사실무근이라고 주장했다.

김 의원은 지난 18일 국회 행정안전위원회 국감에서 "국제마피아파 행동대원이자 코마트레이드 직원이었던 박모(구속)씨가 제보했다"며 코마트레이드 측의 금품 전달 의혹을 제기했다. 김 의원은 국감장에서 박씨의 자필 진술서와 '돈다발 사진' 등을 함께 공개했다.

이 진술서와 사진 등은 구치소에서 박씨를 접견한 장영하 변호사가 받아 김 의원 측에 전달한 것으로 알려졌다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr