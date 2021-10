▶양국환씨 별세, 양정숙(국회의원) 정임(미국대사관 근무) 용석(회계사) 정호(코레일 근무)씨 부친상, 이인규(인천지방법원 부장판사) 이일정씨 장인상, 김희진(성북강북교육지원청 장학사)씨 시부상=26일, 서울성모장례식장 13호실, 발인 29일 오전 4시 30분.

