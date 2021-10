누리호에 사용된 엔진 볼 수 있다?...노원천문우주과학관 '우주를 향한 한 걸음' 특별전

노원천문우주과학관 ‘누리호’ 발사 기념, 12월12일까지 항공우주 특별전 개최...누리호 7톤급 엔진 실물 모형부터 국제우주정거장에서 실제 사용한 도구들까지 전시

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 대한민국 우주항공의 새 역사를 쓴 첫 한국형 발사체 ‘누리호’를 기념하기 위한 항공·우주 특별전 '우주를 향한 한 걸음'을 오는 12월까지 운영한다고 밝혔다.

우주 탐사를 위한 인류의 발자취와 우리나라 항공 우주 과학기술의 발전 과정, 누리호의 엔진 실물까지 엿볼 수 있는 특별기획전은 노원천문우주과학관에서 진행한다.

먼저, 과학관 입구에서 한국형발사체 ‘누리호’에 사용된 엔진과 같은 실제 7톤 급 엔진을 만나볼 수 있다. 엔진은 1단과 2단 분리 후 최종적으로 위성을 궤도에 안착시키는 발사체 3단에 사용되며, 7톤의 무게를 우주로 쏘아 올릴 수 있는 힘을 가지고 있어 붙여진 이름이다.

과학관 3층 빅히스토리관은 이번 기획전의 주요 전시실로 총 4가지 주제로 구성돼 있다.

‘지구에서 바라본 우주’는 마젤란 망원경(GMT), 한국우주전파망(KVN) 등 우주 관찰을 위한 망원경 역사 및 모형 전시, 그리고 현미경으로 실제 운석을 관찰하는 체험을 할 수 있다.

‘지구인 우주 탐사 프로젝트’는 다양한 위성 및 태양계 탐사선 보이저호 등의 축소모형 등을 볼 수 있다. 또한 대한민국 최초 우주인 ‘이소연’ 박사가 국제우주정거장에서 실제 사용한 도구들도 만나볼 수 있다.

‘우주에서 살아남기’는 우주복을 비롯 무중력 상태의 국제우주정거장에서의 의식주를 알아보고, 터치형 스크린을 이용한 우주쓰레기 잡기 게임 및 우주정거장 포토존에서 기념사진 촬영을 할 수 있다.

‘우주탐사의 미래’에서는 예전의 로켓 탐사선과 현재 국제우주정가장 레고 모형 전시와 함께 내가 생각한 우주의 미래에 대해 그림으로 표현하고 솜씨를 뽐내보는 시간을 갖는다.

아울러, 4층 코스모스관에서 우주의 다양한 모습을 알아볼 수 있는 다양한 전시 및 VR 체험도 즐길 수 있다.

과학관은 평소 쉽게 접하기 어려웠던 우주항공 관련 전시물을 한눈에 볼 수 있도록 한국항공우주연구원 산하 나로우주센터 우주과학관, 한국천문연구원, 국립과천과학관, 서대문자연사박물관 등과 협력해 이번 특별전을 기획했다고 밝혔다.

입장료는 무료이며 코로나19의 확산 방지를 위해 100% 사전 예약제로 운영한다. 추후 사회적 거리두기 단계 조정에 따라 관람 인원 및 운영 방법을 조정할 계획이다.

기타 예약 및 자세한 사항은 노원천문우주과학관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

2017년 문을 연 노원우주학교는 올 3월 전시체험물 확충 및 내부시설 리모델링을 완료, ‘노원천문우주과학관‘으로 명칭을 변경해 운영 중이다.

지하 1, 지상 6층 규모로 전시실 뿐 아니라 천체 투영실, 시청각실, 교육실 등을 갖추고 있다.

오승록 노원구청장은 “한국형 발사체 누리호가 우주 700km 고도까지 올라가면서 우주강국 대한민국에 한발 더 다가갔다”면서 “우주항공의 과거, 현재 미래를 볼 수 있는 이번 전시에 많은 관심 바란다”고 말했다.

