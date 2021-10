전주시, 효천지구와 삼천동 잇는 효천교 개통

길이 126m, 왕복 6차선 규모로 건립

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시 효천지구와 삼천동 공동주택 밀집구역·먹자골목을 오갈 수 있는 효천교가 개통됐다.

26일 전주시에 따르면 효천교는 효천지구 도시개발사업이 완료되면서 증가된 교통량 수요에 대처하고 삼천동과의 접근성을 강화하고자 지난해 2월부터 총사업비 154억 원이 투입돼 준공됐다.

당초 교량 건설공사는 효천지구 도시개발사업에 포함되지 않았으나, LH와 지속적으로 협의한 끝에 2016년 토지평가협의회에서 추가사업으로 확정돼 사업이 착수됐다.

효천교는 길이 126m, 폭 36.5m~43m에 왕복 6차선 규모로 개통됐다.

교량 상부 양쪽에는 폭 9.5m의 광장형 보도와 폭 5.5m의 보행로가 조성돼 시민들의 휴식과 문화공연 장소로 활용될 수 있도록 설계됐다.

특히 교량 상부 보행로에는 삼천의 자연생태 환경과 조화를 이룰 수 있도록 숲길이 조성됐으며, 보도와 차도 사이에는 띠녹지를 만들고 야간 경관조명을 설치해 삼천을 산책하는 시민들에게 특색 있는 경관이 제공되도록 했다.

전주시는 효천교 개통으로 효천지구의 교통정체를 해소하고 접근성을 강화하는 것은 물론, 거주민들의 지친 마음을 잠시나마 치유할 수 있는 공간이 될 것으로 기대하고 있다.

