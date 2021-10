경총, 노태우 사망에 경영계 입장문

[아시아경제 유제훈 기자] 한국경영자총협회는 26일 노태우 전 대통령이 사망한 데 대해 재임기간과 관련한 여러 상반된 평가에도 서울올림픽, 북방정책 등의 성과를 냈따고 전했다.

경총은 이날 입장문을 내고 "고인의 재임기간에 여러 상반된 평가도 있지만 서울올림픽 개최, 남북한 유엔(UN) 동시가입, 소련·중국 등과의 공식 수교 등 우리나라의 외교적 지위 향상과 국가경제 발전의 기틀을 마련했다"면서 이같이 밝혔다.

경총은 아울러 "삼가 고인의 명복을 빌며, 유족에게 애도와 유로의 뜻을 전한다"고 말했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr