삼바, '매출 1조원' 조기 달성… 3Q 매출 4507억·영업익 1674억

[아시아경제 이춘희 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 879,000 전일대비 2,000 등락률 +0.23% 거래량 49,936 전일가 877,000 2021.10.26 15:30 장마감 관련기사 [속보] 삼성바이오로직스, 3Q 매출 4507억·영업이익 1674억삼바 위탁생산 모더나 백신 244만회분 이번 주 국내 도입 (종합)삼바 위탁생산 모더나 백신 초도물량, 이번 주 국내 도입 close 가 3분기 매출액 4507억원, 영업이익 1674억원의 실적을 발표했다. 올해 누적으로 매출액 1조1237억원을 달성하며 매출 1조원을 조기 달성했다.

삼바는 3분기 연결 기준 영업(잠정)실적이 매출액 4507억3300만원, 영업이익 1674억1100만원, 당기순이익 1317억7400만원이라고 26일 공시했다. 전년 동기 대비로는 각각 64.15%, 196.12%, 134.97%씩 뛰어오른 수치다. 특히 2분기 연속 분기 최대 실적을 경신했다.

올해 누적치로는 지난해 7895억원 대비 42.3% 성장한 1조1237억원의 매출을 올리며 3년 연속 '매출 1조원 클럽' 가입을 3분기 만에 달성했다. 지난해 연간 총 매출액 1조1648억원도 이미 뛰어넘었다. 영업이익 역시 4085억원으로 104.0% 증가했고, 순이익도 3143억원으로 117% 급성장했다.

삼바 측은 "신규 제품 수주 성과에 따름 3공장 가동률 상승으로 3분기 매출이 전년 동기 대비 64% 증가했고, 영업이익도 매출 증가와 3공장 가동률 상승에 따른 영업레버리지 효과로 전년 동기 대비 196% 증가했다"고 설명했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr