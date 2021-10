광주교육연수원 ‘역사를 배우고 문화로 말하다’ 직무연수 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주교육연수원이 내달 20일까지 유?초?중등교원을 대상으로 ‘2021년 역사를 배우고 문화로 말하다’ 직무연수를 개최한다.

26일 광주교육연수원에 따르면 이번 직무연수는 교원들의 올바른 항일 역사관 정립을 통한 역사교육 내실화 및 남도 역사문화의 이해 등을 목표로 기획됐다. 연수는 26일 1기·28일 2기·11월6일 3기·11월20일 4기 등 총 4회에 걸쳐 현장 답사 방식으로 운영된다.

1?3기 연수에서는 장흥, 항일 역사의 현장을 마주하다를 주제로 ▲안중근 의사 추모사당 해동사 ▲장흥동학농민혁명기념관 ▲동학농민군 최후의 격전지 석대들 ▲김구 선생 은거 기념관 등 장흥 일대 항일 기념 유적지를 답사하며 항일 역사 및 동학 농민운동의 발자취를 되돌아보는 시간을 가질 계획이다.

2?4기 연수에서는 군산으로 떠나는 근대로의 시간 여행을 주제로 ▲군산 근대역사박물관 ▲동국사 ▲구일본인 농장창고 등을 답사하며 근대 군산의 성립과 변천, 일본의 금융침탈 등을 살펴볼 예정이다.

1기 연수에 참여한 한 교원은 “1909년 10월26일 안중근 의사가 이토 히로부미를 저격한 역사적 의미가 있는 오늘 안중근 의사의 추모사당인 해동사를 찾아 하얼빈역에 울려 퍼진 총성의 역사적 의미를 가슴 속에 새길 수 있었다”며 “이번 현장 연수는 장흥 일대 항일 기념 유적지를 답사하며 역사의식을 기를 수 있는 뜻 깊은 시간이었다”고 말했다.

양숙자 광주교육연수원장은 “코로나19로 현장 연수가 어려웠으나 방역수칙을 철저히 지키며 연수를 진행했다”며 “교원들이 남도의 뿌리문화를 심층적으로 습득하고 역사의식을 함양할 수 있도록 앞으로도 현장 연수를 확대 운영하겠다”고 말했다.

