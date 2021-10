전과 35범 60대, 순천서 전자발찌 훼손하고 달아나

아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반 등 전과 기록

[아시아경제 김서현 기자] 전과 35범의 60대 남성이 위치추적 전자장치(전자발찌)를 끊고 도주해 경찰이 검거에 나섰다.

26일 경남경찰청에 따르면 경남 창녕군에 거주하는 A씨(62)는 25일 오후 10시45분께 외출제한 준수사항을 위반한 채 경북 고령에서 전남 순천으로 자신의 차를 이용해 이동했다.

이후 다음 날 오전 2시55분쯤 순천에서 전자발찌를 훼손한 뒤 금곡동 한 주택가에 차를 버리고 야산으로 도주한 것으로 전해졌다.

이에 따라 법무부는 종적을 감춘 A씨를 찾으려 경찰에 공조 요청을 했고, 경찰은 전자발찌가 훼손된 장소 인근에서 A씨의 차와 휴대전화 등을 발견해 인근 폐쇄회로(CC)TV를 확인하고 택시나 버스 등 대중교통 이용 여부를 수사하고 있다.

경찰은 헬기와 80여 명을 동원해 야산 주변을 수색하고 있다.

A씨는 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반 등 전과 35범인 것으로 알려졌다.

