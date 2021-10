[아시아경제 공병선 기자] LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 94,500 전일대비 500 등락률 -0.53% 거래량 58,089 전일가 95,000 2021.10.26 14:49 장중(20분지연) 관련기사 배터리에 진심인 LG…권영수 대표 선임LG 배터리 1위 키운 권영수, 엔솔 대표로 회사 이끈다일자리 3.9만개 창출 약속한 구광모…"기업의 중요 소임" close 는 사업 경쟁력 강화를 위해 자회사 에스앤아이코퍼레이션의 건설 사업 부문의 일정 지분 매각 등을 검토 중이지만 구체적으로 결정된 사항은 없다고 26일 공시했다.

이날 일부 언론은 에스앤아이코퍼레이션이 건설 사업 부문의 경영권을 포함한 일정 지분을 매각한다고 보도한 바 있다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr