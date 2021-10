고승범 금융위원장이 26일 서울 명동 포스트타워에서 열린 ‘제6회 금융의날 기념식’에서 축사를 하고 있다. 금융의 날은 금융에 대한 국민의 관심을 높이고 금융부문 종사자들을 격려하기 위한 법정기념일로 올해 제6회를 맞이했다. /문호남 기자 munonam@

