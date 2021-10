GIST아카데미 ‘수소 전주기 기술’ 10월 조찬포럼 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 지스트(광주과학기술원, 총장 김기선) 아카데미는 지난 25일 광주·전남 지역의 대표 기업인 40여 명이 참석한 가운데 ‘수소 전주기 기술’을 주제로 10월 조찬포럼을 개최했다고 26일 밝혔다.

이날 포럼은 강상규 서울대학교 조선해양공학부 교수가 수소의 특징 및 수소 전체 주기와 미래 수소 사회에 대해 설명하고, 수소 시장의 경쟁력 확보 방법을 소개하여 큰 관심을 끌었다.

강상규 교수는 수소의 경제성과 수소에너지 안정성을 위한 정부 정책의 중요성을 강조하며, 운송에서의 목표를 제시했다. 특히 정부는 수소 공급 및 공급 가격 목표를 달성하기 위해 기체 저장 및 운송 기술을 고도화하고 액체 수소와 액상 수소화물 저장 및 운송에 대한 기술 개발을 추진해야 한다고 강조했다.

강 교수는 “연료전지 시스템을 활용하여 중복투자 방지와 가격 저감을 유도하고 독점성 높은 부품은 국산화함으로써 수소 전주기 기술 개발을 위한 인프라를 30년까지 완비할 필요가 있다”고 말했다.

한편, GIST아카데미 조찬포럼은 매월 마지막 주 월요일, 아카데미 동문 및 지역기업 임원을 대상으로 각계 전문가 강연을 통해 의식혁신과 기술 이전 및 산학협력의 기회를 제공하고 있다.

GIST아카데미는 GIST 기술경영아카데미(2010년 개원), GIST 기후변화아카데미(2016년 개원) 2개의 과정을 운영 중이며, 각 분야의 경영자들이 국내 최고의 전문가 강의를 통해 기업환경, 글로벌 경영전략, 교양감각 등을 함양하고 폭넓은 인적 네트워크를 형성하여 지역경제 및 산학협력 활성화에 기여하고 있다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr