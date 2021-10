질병청도 '금시초문'...백신 4번 맞은 40대 남성

미국서 2번, 국내서 2번 접종…"한국 방역 당국 발급한 접종 증명서 필요해"

[아시아경제 김서현 기자] 한국과 해외 국가 간 코로나19 백신 접종 연계가 되지 않아, 국내 한 40대 남성이 백신을 4차례 접종하는 일이 벌어져 화제가 되고 있다. 국내에서 백신을 4차례나 접종한 것은 해당 남성이 처음인 것으로 추정된다.

26일 연합뉴스 보도에 따르면 40대 남성 A씨는 화이자 백신을 4번 접종 받은 것으로 파악됐다. 지난 4월과 5월 미국에서 2번, 지난 9월과 지난 18일 국내에서 2번으로 총 4번이다.

올해 사업 차 미국에 머무르던 A씨는 백신 접종 완료자의 경우 입국 시 2주 동안의 격리 기간을 면제해준다는 사실을 알게 됐고, 미국에서 화이자 백신을 2번 맞아 백신 접종 완료자가 됐다.

미국에서 한국으로 돌아온 A씨는 내달 또 다른 외국 출장이 잡혔고, 미국에서 받은 접종 카드를 보여주며 '백신 접종 증명서'를 요구했지만 보건 당국은 발급해주지 않았다. 해외에서 접종 받은 기록으로는 증명서가 발급 되지 않는다는 이유다.

결국 A씨는 내달 출국을 위해 지난달 27일과 지난 18일에 걸쳐 다시 화이자 백신을 2번 접종 받았다. 이를 위해 접종 시 보건 당국에 제출하는 서류에는 백신을 접종 받은 적이 없다고 허위로 기록했다.

A씨는 "서류 한장 발급받으려고 위험을 감수해야만 했다"면서 "질병청에 상황을 설명하자 놀라면서 '위험하다. 그러면 안된다'고 말하더라"고 전했다. 다행히 A씨에게 백신 4번 접종으로 인한 부작용은 나타나지 않은 것으로 전해졌다.

질병청 관계자는 "코로나 백신을 4번 접종한 사람 이야기는 처음 들어본다"며 "접종 증명서는 국적을 떠나 누구든지 한국에서 백신을 접종했을 때 발급해주며, 해외에서 접종한 기록으로는 증명서를 발급하지 않는다"고 밝혔다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr