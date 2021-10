가짜 비아그라 유통·판매업자 7명 적발…"부정의약품 수사 강화"

서울시, 16종 2만 4832개 1억 5000만원 상당 부정의약품 압수

가짜 비아그라 판매액 3000만원 규모…실데나필 성분 허용량 2배검출 부작용 우려

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 민생사법경찰단이 가짜 비아그라를 인터넷쇼핑몰과 성인용품판매점 등에서 불법 유통 판매한 업자 7명을 입건했다.

26일 서울시에 따르면 현재까지 밝혀진 가짜 비아그라 판매량은 약 1만 6500정(550통)으로 시가 3000만원 규모다. 압수한 부정의약품은 총 16종 2만 4832개, 시가 1억 5000만원에 이르는 것으로 파악됐다.

서울시는 가짜 발기부전치료제를 유통 판매한 약사법 위반업자 7명을 입건해 4명은 검찰에 송치하고 3명은 수사 중이다. 가짜 비아그라 등 부정의약품을 불법적으로 유통 판매할 경우 약사법」에 따라 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금에 처해진다.

발기부전치료제는 의사의 처방으로 약국에서만 구입할 수 있는 전문의약품임에도 불구하고 불법 유통 판매한 이들은 상대적으로 매우 저렴한 가격의 가짜 비아그라를 시민들이 쉽게 접근할 수 있는 인터넷 등의 통신판매와 성인용품판매점에서 판매하다가 적발됐다. 일부 성인용품판매점의 경우 일명 보따리상이 가져온 중국산 가짜 발기부전치료제를 한 통(30정) 당 2만원에 구입해 5만원에 판매하거나, 낱개로 한 정당 2000~4000원에 판매했다. 정품인 비아그라는 의사의 처방전을 받아 약국에서 1정당 1만 3000원~1만 5000원에 판매되고 있다.

부정의약품 배송책인 A모(38)씨는 단속을 대비해 주거지에 의약품을 보관하고 택배 발송 장소를 수시로 옮겨 다니며 판매했고 공급자들과는 퀵으로 물건을 받고 텔레그램으로 대화하며 대포폰, 대포통장을 사용하는 등 치밀함을 보였다. 판매된 가짜 비아그라 중에는 발기부전치료제 주성분인 실데나필이 최대 허용량의 2배 이상 검출된 제품도 있었다. 실데나필은 발기부전과 폐동맥 고혈압 치료에 사용되는 약물로, 허가된 제품 용량은 25mg, 50mg, 100mg이다.

박병현 서울시 민생사법경찰단 안전수사대장은 "불법 유통되는 부정의약품은 안전성이 검증되지 않아 잘못된 복용으로 심각한 부작용이 발생될 수 있어 시민 건강을 위협하기 때문에 전문의약품은 반드시 의료기관을 방문하여 의사의 처방을 받아 약국에서 구매·복용할 것을 당부 드린다"면서 "시민들이 쉽게 노출되는 부정의약품 판매 경로에 대한 수사 확대로 제조·수입단계에서부터 위험이 사전 차단될 수 있도록 지속적으로 수사하겠다"고 말했다.

