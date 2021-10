[아시아경제 김진호 기자] 25일 오후 경기도 성남시 분당구 대한송유관공사 앞에서 유조차가 차량 5대를 잇달아 들이받는 사고가 발생했다.

사고는 유조차 운전자 A씨가 송유관공사 정문 앞 내리막길을 내려오던 중 발생했다. 차량 속도를 줄이지 못한 채 양방향 도로를 주행하던 차들을 그대로 덮친 것이다.

해당 사고로 경차를 탄 시민 1명이 사망했다. 또 A씨와 마세라티 승용차에 타고 있던 C(56)씨, C씨 차량 동승자 등 모두 3명이 다쳐 치료를 받고 있다.

A씨는 경찰 조사에서 "브레이크를 밟았는데 오히려 차가 가속해서 멈출 수가 없었다"고 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 조사를 마치는 대로 A씨를 관련 법규에 따라 형사 입건한다는 방침이다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr