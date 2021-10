해남군, 민선 7기 공약 추진율 96.7％ “군민과의 약속 꼭 지킨다”

3분기 공약사업추진현황 보고회, 주요사업 완료 ‘성과 월등’



[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군이 민선 7기 공약사업이 96.7%의 추진율을 보이며 괄목할 만한 추진 성과를 거두고 있다.

25일 군에 따르면 지난 21일 3분기 민선 7기 공약사업 추진현황 보고회를 개최하고, 주요 역점 사업의 추진 현황과 앞으로 계획을 점검했다.

명현관 해남군수 취임과 함께 민선 7기 ‘빛나라 땅끝, 다시 뛰는 해남’을 비전으로 5대 전략 65개 공약을 확정하고, 분기별 추진상황을 점검 분석해 공약의 목표 달성에 최선을 다하고 있다.

2021년 3분기 점검 결과 52개 사업은 이행이 완료됐으며, 13개 사업은 정상 추진 중으로, 97% 가까운 추진율을 보이며 월등한 추진 성과를 나타내고 있다.

특히 민선 7기 4년 차를 맞은 올해는 해남시네마 및 청소년 누림문화센터 개관, 해남문화관광재단 설립, 울돌목 스카이워크 및 해상케이블카 개통, 로컬푸드 직매장 신축 등 주요 사업들이 완료되면서 속도가 더욱 빨라지고 있다.

군은 추진 완료된 사항에 대해서도 지속적인 관리를 통해 완성도를 높이는 한편 추진 중인 사업은 연내 완료를 목표로 수시로 점검해 나갈 계획이다.

해남군은 한국매니페스토실천본부가 주관하는 공약 이행 평가 3년 연속 최우수등급(SA)으로 선정되고 2021년 공약 이행 우수 사례 발표에서 2개 지표에 대해 최우수상과 우수상을 받는 등 전국 최고의 공약 실천 지자체로 인정받고 있다.

또한 군민들이 공약의 추진 과정을 한눈에 알아볼 수 있도록 공개해 군민 공감대를 높이고, 군민들이 직접 참여하는 공약이행군민평가단 운영을 통해 공약 실천의 객관성과 공정성을 높여 오고 있다.

명현관 군수는 “민선 7기 출범 당시 군민과의 약속을 빠짐없이 이행할 수 있도록 코로나19 어려운 상황에서도 포기하지 않고 가능한 방법을 찾아 추진 속도를 높여온 점이 전국 최고 수준의 공약 추진율이라는 성과로 나타나고 있다”며 “주요 사업들의 성공적인 완료는 물론 지속적인 관리를 통해 군민들이 군정의 성과를 피부로 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

