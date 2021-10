[아시아경제 김보경 기자] 제8대 부산디자인진흥원 원장에 강필현 전 한국디자인진흥원 혁신성장본부장(사진)이 26일 임명됐다.

강필현 신임 원장은 건국대 산업 디자인과 졸업 후 고려대에서 산업디자인 분야 석사 학위를 취득했다.

1992년부터 29년간 한국디자인진흥원에 근무한 디자인 정책 전문가로 혁신성장본부장, 전략연구실장, 서비스디자인실장 등을 역임했다.

디자인에 대한 폭넓은 견식을 기반으로 디자인 기업 지원, 서비스디자인을 통한 사회적 경제 활성화, 디자인·신기술 융합 가치 창출 등에 기여를 한 것으로 평가받고 있다.

