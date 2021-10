도미노피자, 일주일 간 ‘도미노 할로윈 팩’ 한정 판매

[아시아경제 문혜원 기자] 도미노피자는 할로윈을 맞아 오는 31일까지 ‘도미노 할로윈 팩’을 기간한정 판매한다고 25일 밝혔다.

도미노 할로윈 팩은 모차렐라 치즈를 듬뿍 얹고 3가지 프리미엄 치즈로 달콤함부터 부드러운 맛까지 모두 잡은 트리플 치즈 버스트 엣지를 더한 ‘슈퍼문 치즈 버스트 피자’ 라지(L) 1판과 모차렐라 치즈, 콰트로 치즈 퐁듀, 올리브 토핑 등으로 할로윈 유령을 연상시키는 ‘고스트 할로윈 피자’ 라지(L) 1판, 총 2판으로 구성된 할로윈 스페셜 피자 세트다.

도미노 할로윈 팩 구매 시 피자와 함께 ‘도미노 할로윈 D.I.Y 스티커’와 ‘스파이시 허니 소스’를 제공해 색다른 재미도 느낄 수 있다. ‘스파이시 허니 소스’는 달콤한 허니와 매콤한 칠리의 풍미를 함께 즐길 수 있다.

도미노 할로윈 팩은 세트L 사이즈만 판매하며, 가격은 배달 주문 시 3만3900원, 방문 포장 시 3만1900원이다.

