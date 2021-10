"나라빚 1000조원 시대 진입…정부, 재정위기관리 나서야"

[아시아경제 정현진 기자] 대한민국 정부 수립 이후 2016년까지 69년간 누적된 국가채무보다 2017년 이후 9년 간 늘어날 국가채무가 더 클 정도로 최근 나라 빚이 빠르게 증가하고 있어 정부가 적극적인 재정위기관리에 나서야한다는 주장이 나왔다.

전국경제인연합회 산하 한국경제연구원은 25일 전경련회관에서 '한국의 재정건전성 진단과 과제' 세미나를 개최했다. 권태신 한경연 원장은 개회사를 통해 "내년에는 사상 최초로 나라 빚 1000조원, 국가채무비율 50% 시대에 진입할 것으로 보인다"면서 "국가재정은 한국경제의 최후의 보루인 만큼 이제부터라도 나라살림을 철저히 관리해야 한다"고 말했다.

조세재정연구원장을 역임한 박형수 K-정책플랫폼 원장은 이날 '국가재정 전망과 재정건전성 관리'에 대한 발제를 통해 "정부의 국가재정 운용계획에 따르면 2017년부터 2025년까지 9년 간 국가채무가 782조원 늘어날 전망"이라며 "1948년 대한민국 정부 수립 이후, 2016년까지 68년 간 누적 국가채무액(627조원)의 1.2배에 달하는 수치"라고 설명했다.

박 원장은 "한국은 코로나19 대응 과정에서 주요 선진국에 비해 상대적으로 재정지출 규모는 상대적으로 작았으나 아동수당 확대, 기초연금 인상 등 한번 늘리면 줄이기 어려운 항구적 복지지출 비중이 높아 재정악화가 장기간 지속될 것"이라면서 "지금이라도 재정건전성 훼손을 방어하기 위해 재정적자와 국가채무한도를 법으로 규정하는 재정준칙을 시급히 도입해야 한다"고 주장했다.

재정학회장을 맡은 바 있는 김원식 건국대 교수는 '2022년도 정부 예산안 평가' 발표를 통해 "내년 예산 604조4000억원 중 보건·복지·고용 분야가 216조7000억원으로 가장 큰 비중(35.9%)을 차지할 뿐 아니라 재정적자 기여도도 30.6%로 매우 높다"면서 "한국은 이미 오랜 기간 사회보장과 교육 지출이 늘고 경제분야 지출은 줄어들면서 재정지출의 비효율이 커졌다"고 말했다. 이어 "경제협력개발기구(OECD)의 재정위기관리 조사에 따르면 한국은 OECD 중 재정위기 대응에 가장 소극적인 국가 중 하나"라고 덧붙였다.

최광 한국외국어대학교 명예교수(전 조세재정연구원장) 주재로 재정건전성 제고방안에 대한 종합 토론에서는 토론자들이 재정건전성 확보를 위한 선결 과제로 구속력 있는 재정준칙의 도입이 시급하다고 입을 모았다. 김상겸 단국대 교수는 "부문별한 재정지출이 국가채무 증가로 이어지면서 현 세대가 미래세대에 막대한 빚을 떠넘기는 셈"이라며"엄격하고 구속력 있는 재정준칙이 필요하다"고 강조했다.

옥동석 인천대학교 교수(전 조세재정연구원장)도 "모든 정부는 재정을 지금 쓰지 않더라도 다음 정부가 어차피 쓸 것이라는 생각에 필요 이상으로 재정을 지출하려는 유혹에 빠지게 된다"면서 "방만한 재정지출을 막으려면, 하루빨리 재정준칙을 제정하고 전문가들로 구성된 독립적인 위원회를 통해 정부의 재정운용을 감시할 필요가 있다"고 주장했다. 김우철 서울시립대 교수는 "재정건전성 확보를 위해서는 지출 구조조정이 필수적이며 합리적인 복지재정 총량 기준을 설정해야 한다"면서 "향후 5년 간 복지지출 증가 속도를 국내총생산(GDP) 대비 2%포인트 수준으로 통제할 필요가 있다"고 제안했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr