핑골프 i59 아이언 "정확한 탄도 컨트롤과 퍼포먼스"

"정확한 탄도 컨트롤과 발군의 퍼포먼스."

핑골프 2022년 신모델 i59 아이언(사진)은 견고한 느낌에 관용성이 극대화된 블레이드 타입 단조 라인이다. "상급자부터 중급자까지 컨트롤 샷이 필요한 모든 골퍼들에게 최고의 경기력을 제공하기 위해 탄생한 제품"이라는 제조사 측 자랑이다. 일단 알루미코어(AlumiCore TM) 기술이 단조 1025 카본 스틸 바디 및 17-4 스테인리스 스틸 페이스와 결합된 게 독특하다.

완벽한 탄도 컨트롤의 동력으로 작용한다. 마이크로맥스 (Micromax) 설계를 통해 정밀 가공된 페이스는 거리 컨트롤과 퍼포먼스를 극대화시킨다. 헤드는 얇은 톱 라인과 솔, 적당한 오프셋의 컴팩한 디자인이다. 다양한 잔디 컨디션에서 부드러운 샷을 할 수 있다. 솔, 헤드 폴리싱, 페이스 가공, 단조 설계 등에서 100% 검수과정이 이뤄진다. 피팅을 통해 1대1 맞춤까지 가능하다.