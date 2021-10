갤러리아百, '42주년 감사제'…와인 최대 70% 할인

[아시아경제 김유리 기자] 갤러리아백화점은 개점 42주년을 맞아 오는 31일까지 '42주년 감사제'를 진행한다고 24일 밝혔다. 전 지점에서 다양한 혜택이 담긴 프로모션과 상품 행사를 진행한다.

개점 42주년 축하의 의미를 담은 '갤러리아 와인 페스타' 행사를 전 지점에서 전개, 갤러리아가 엄선한 대표 와인과 관련 식재료를 소개한다. 행사 기간 동안 갤러리아가 운영하는 와인샵 '비노494'에서는 전 세계 약 300여종의 와인을 최대 70% 할인된 가격으로 선보인다. 나티브 벨루토 로쏘(2019), 실버 라이닝 피노누아(2019), 케익브레드 나파밸리 샤르도네(2019) 등이 대표적이다.

갤러리아 와인 전문가가 추천하는 와인을 할인된 가격으로 구매할 수 있는 애플리케이션(앱) 쿠폰 증정 이벤트를 행사 기간 동안 진행한다. 각 지점 비노494 매장에서 와인 합산 3만원 이상 구매 시 5000원을 할인해주는 이벤트로 앱 쿠폰 다운로드 후 선착순으로 할인 혜택을 적용 받을 수 있다.

한편 갤러리아명품관 비노494 매장은 오는 25일 리뉴얼 오픈한다. 와인 셀러 면적 및 진열 공간을 확대하고 화이트와인 섹션 면적을 확대해 칠링 서비스를 제공하는 등 프리미엄 와인 구색 및 운영을 강화한다. 리뉴얼 오픈 기념으로 31일까지 ▲샤또 마고 ▲샤또 오브리옹 ▲샤또 무똥로칠드 등 프랑스 보르도 그랑크뤼 1등급 2018 빈티지 제품 특가 프로모션 등을 진행한다.

지점별 상품 행사 및 팝업스토어도 선보인다. 갤러리아 명품관에서는 독일 '쾨닉 갤러리'와 협업한 '사운즈 갤러리아' 행사를 11월11일까지 진행한다. 독일 유명 작가 '요린데 포그트'의 작품부터 메타버스 체험공간, NFT작품 등을 선보인다.

식품관 고메이494에서는 31일까지 '고메이위크' 행사를 진행, G캐시 적립 이벤트, 럭키드로우 행사, 강진맥우 할인전 등 다양한 혜택을 제공한다. 리뉴얼 오픈한 건강기능식품 코너 및 유기축산물 코너에서는 31일까지 건강식품 브랜드 일부 인기 품목을 최대 50% 할인, 해남 유기농 한우 30% 할인 등 혜택을 제공한다.

갤러리아 광교에서는 27일까지 경기지역 최초 '에이스에비뉴' 팝업을 진행한다. 에이스에비뉴는 에이스침대가 선보이고 있는 프리미엄 가구 편집숍으로 이번 팝업에서는 에이스침대 최상위 모델인 '헤리츠' 외에도 다양한 유럽 프리미엄 가구 브랜드들을 선보인다. 겨울용 부츠 브랜드 '어그' 팝업스토어, 아메리칸캐주얼 브랜드 '간트' 할인전 등을 진행한다.

대전 갤러리아타임월드에서는 스위스 럭셔리 브랜드 발리 특별 이벤트를 31일까지 진행, 80만원 이상 구매 고객 대상 카드 지갑을 선착순으로 증정한다. 또한 28일까지 매트리스 및 프레임을 최대 17% 할인하는 시몬스 침대 프리미엄 특집전을 선보인다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr