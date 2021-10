우표 전시회도 '메타버스'로 관람하세요

과기정통부 우정사업본부, 네이버 '제페토'에서 '2021 대한민국 우표전시회' 개최

[아시아경제 김봉수 기자] 코로나19 팬데믹으로 우표 전시회도 메타버스(가상세계) 형식으로 진행된다.

과학기술정보통신부 우정사업본부는 '2021 대한민국 우표전시회'를 25일부터 다음달 7일까지 온라인으로 개최한다. 관람객들은 메타버스에서 휴대폰으로 가상공간에 접속해 캐릭터를 만들고 우표전시회장에 입장한다. 캐릭터는 곳곳에 숨겨진 기념우표를 찾아 셀피를 찍고, 우표 퍼즐 맞추기 게임을 하기도 한다. ‘

‘우표, 지속가능한 세상을 말하다’라는 슬로건으로 열리는 이번 전시회는 다시[re...]’라는 주제를 통해 코로나19 상황 속에서 대한민국 우표가 담을 수 있는 지속가능한 가치 및 희망의 메시지를 전달한다.

이번 우표전시회는 오프닝세션과 우표작품전시관, 특별테마관 등 2개의 전시관으로 구성돼 있는데, 특히 특별테마관에서는 우표 사용 경험이 적어 생소한 MZ세대들의 흥미를 유발하기 위한 다양한 디지털 콘텐츠가 가득하다.

주목할 콘텐츠는 우표전시회 메타버스다. 네이버 '제페토 플랫폼'을 활용한 우표전시회 메타버스는 지난 11일 사전 공개된 후 이미 8000명의 누적방문자 수를 달성할 정도로 관심이 뜨겁다. 숨은 기념우표 찾기, 우표 퍼즐 맞추기 등 게임을 즐길 수 있고 참여 인증 시 추첨을 통해 기프트 카드 등 경품도 받을 수 있다.

인스타그램과 증강현실(AR)을 활용한 디지털 판플레이(놀이판의‘판’과‘Play’가 결합된 신조어) 문화도 주목할 만하다. 관람객들은 우표전시회 인스타그램(@korea.stamp)에서 증강현실과 결합된 환경보호 우표이미지를 배경으로 재미난 영상 또는 사진을 찍어 공유하는 ‘우표지구지킴이’챌린지 레이스에 참여할 수 있다. 환경보호 메시지도 전달하는 것이어서 더욱 뜻깊은 챌린지가 될 것으로 기대된다. 추첨을 통해 무선이어폰, 커피 쿠폰 등 다양한 경품도 준다.

이 밖에도 ‘우표디자이너 응원 댓글 달기’,‘우표카드뉴스 만들기’등 다양한 행사가 준비돼 있고, 우체국 공식 유튜브 채널(youtube.com/ekoreapost)에서는 25일 오후4에 ‘스우표(스마트한 우리나라 우표)’라는 주제로 우표전시회 관련 라이브방송도 진행될 예정이다.

