담양군 ‘을지태극연습’ 추진 상시 비상대비 태세 확립

코로나19 사태 후 처음 진행…26일부터 29일까지

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 상시 비상대비 태세 확립을 위한 2021년 을지태극연습을 오는 26일부터 29일까지 실시한다고 23일 밝혔다.

코로나19 사태 이후 처음 열리는 이번 연습은 철저한 방역 수칙 준수 하에 진행할 예정이다.

규모를 축소해 운영하되 비상시 기본임무를 익히고 새로운 위협에 대비한 연습으로 위기 대응 능력을 키우기 위한 다양한 훈련을 한다.

담양군과 관내 9개 관계기관이 참여해 ▲국지도발 상황 대응 연습 ▲기관별 전시전환절차 연습 ▲비상사태 시 대응 역량 강화를 위한 도상 연습 ▲충무사태 조치사항 토의형 연습 등을 통한 상시 비상대비 태세를 확립한다.

군 관계자는 “현재 코로나19로 인해 군민들의 일상의 불편함이 많지만, 이번 을지태극훈련이 차질 없이 추진될 수 있도록 군민들의 많은 관심과 협조 부탁드린다”고 말했다.

