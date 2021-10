11월에 또 대규모 집회…민주노총, 한달도 안돼 재차 집회 예고

[아시아경제 정동훈 기자] 지난 20일 전국 각지에서 대규모 집회를 연 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 다음 달 13일 서울에서 재차 대규모 집회를 계획하고 있다.

23일 노동계 등에 따르면 민주노총은 다음달 13일 전국노동자대회를 서울에서 개최할 계획이다. 전태일 열사의 정신을 계승하기 위한 대회라고 강조하고 있다. 민주노총 측은 "농민·빈민 등 민중들의 투쟁에 힘있게 결합하고 연대할 것"이라고 밝혔다.

지난 20일 서울 도심에서 2만4000명(주최측 추산)대규모집회를 연 지 한달도 채 되지 않은 시점에 또다시 대규모 집회를 예고한 것이다.

현재 서울경찰청은 파업대회 불법 행위를 전담 수사할 수사본부를 편성했다. 수사본부는 민주노총 관계자 10여명에게 출석을 요구한 상태다. 민주노총은 "일당을 포기하고 총파업에 참여하는 건설노동자나 쟁의권이 없는 공무원·교사 노동자는 정부 집계에서 빠진다"며 "정부는 총파업에 참여한 인원을 의도적으로 왜곡·축소하고 재빠르게 수사본부를 설치하는 구태만 반복한다"고 비판했다.

그러면서 "비정규직 철폐, 5인 미만 사업장 차별 철폐 등 민주노총의 요구 중 문제 삼을 것이 있느냐"며 "민주노총은 어제 총파업을 시작으로 평등 사회로 나가기 위한 투쟁에 매진할 것"이라고 강조했다.

