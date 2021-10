중국 '맨발양념' 논란에 식약처 "식품 아니다…국내수입 안돼"

"열매로 추정…국내에서는 식용 불가 원료"

[아시아경제 황윤주 기자] 식품의약품안전처가 온라인에서 논란이 된 맨발로 밟아 양념을 만드는 것으로 추정되는 영상을 두고 국내에 수입되지 않는다고 설명했다.

식약처는 22일 "영상 속 원료는 '파리스 폴리필라'(Paris polyphylla·삿갓나물 속)의 열매로 추정된다"며 "해당 원료는 국내에서는 식용 불가 원료이므로 식품으로 수입될 수 없다"고 밝혔다.

식약처는 이어 "중국에서도 열매를 발로 밟아 껍질을 제거하고, 그 씨앗을 종자로 사용하는 것으로 알려져 있다"고 부연했다.'

최근 온라인에는 중국 공장의 모습이라면서 한 여성이 붉은색 물질을 맨발로 밟고 있는 영상이 올라와 논란이 일었다. 이 여성은 마스크나 두건 등도 착용하지 않고 있는데, 일각에서는 이 물질이 고춧가루 양념장으로 보인다고 전하기도 했다.

앞서 지난 3월에는 비위생적인 환경에서 절임 배추를 제조하는 모습이 담긴 중국 영상을 두고 논란이 일어, 식약처가 "수출용이 아님을 확인했다"고 설명하는 일도 있었다.

