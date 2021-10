[아시아경제 황윤주 기자] 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 96,600 전일대비 700 등락률 -0.72% 거래량 164,217 전일가 97,300 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 현대중공업, 9월 수주 125억1300만원…전년比 310.26% ↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일한국조선해양, 가삼현 단독 대표 체제로 변경 공시 close 의 자회사인 현대삼호중공업은 9월 수주가 49억4500만원으로 전년 동기 대비 641.3% 늘었다고 22일 공시했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr