알렉 볼드윈, 美영화 촬영중 쏜 총에 제작진 사망

[아시아경제 이이슬 기자] 할리우드에서 영화 촬영 도중 배우가 쏜 소품총에 제작진이 숨지는 충격적인 사고가 발생했다.

22일(이하 현지시간) 미국 매체 CNN에 따르면, 배우 알렉 볼드윈이 지난 21일 오후 1시 50분께 뉴멕시코주에서 영화 '러스트'(Rust)를 촬영하다 총기사고를 냈다.

이날 알렉 볼드윈은 미국 산타페 남부 한 목장에서 촬영 도중 소품용 권총 프롭건의 방아쇠를 당겼고, 공포탄이 아닌 실탄이 발사됐다. 이 사고로 우크라이나 출신 여성 촬영감독 핼리나 허친스가 복부에 총을 맞아 사망하고, 조엘 소우자 감독이 어깨 부상을 입었다.

산타페 카운티 보안 당국은 "소품용 프롭건에서 어떻게 실탄이 발사되었는지 모든 가능성을 열어두고 조사하고 있다"고 밝혔다. 프롭건이란 실제 총을 개조해 공포탄이 발사되도록 만든 총기를 말한다.

알렉 볼드윈은 눈물을 흘리며 조사에 임했다고 현지 언론은 보도했다. '러스트'는 19세기 뉴멕시코를 배경으로 한 서부영화로, 알렉은 제작자 겸 주연배우로 참여해왔다.

1958년생인 알렉 볼드윈은 '마이애미 블루스'·'붉은 10월'·'디파티드'·'미션 임파서블: 로그네이션' 등으로 잘 알려진 할리우드 배우이다. 'SNL'에서 미국 도널드 트럼프 전 대통령을 패러디하기도 했다.

