■ 보건복지부

<국장급 전보> ▶첨단의료지원관 박금렬

<과장급 전보> ▶양자협력담당관 변루나 ▶장관비서관 서일환 ▶인사과장 김국일 ▶통합돌봄추진단장 손호준▶장애인정책과장 최봉근 ▶국민연금재정과장 박재찬 ▶보건의료정책과장 고형우 ▶공공의료과장 신욱수 ▶보험정책과장 현수엽 ▶예비급여과장 노정훈 ▶건강정책과장 이선영 ▶보건의료기술개발과장 성창현 ▶첨단재생의료및첨단바이오의약품심의위원회사무국장 진영주

