'오징어 게임'에 빠진 이커머스

위메프, 온라인 서바이벌 '위메프게임' 개최

6개 미션 통과하면 경품…티몬에선 '티모니게임'

[아시아경제 김철현 기자] 이커머스 기업들이 전 세계적으로 신드롬을 일으킨 넷플리스 드라마 '오징어게임'의 콘셉트를 활용한 다양한 이벤트를 열고 있다. 소비자들에게 합리적인 쇼핑 기회를 제공하는 동시에 온라인 플랫폼을 기반으로 다양한 재미도 선사하기 위한 것이다.

위메프는 온라인 서바이벌 게임 '위메프게임'을 25일부터 27일까지 사흘 간 연다. 총 3가지 게임을 진행한 후 최종 우승자에게 상금을 지급하는 이벤트다. 게임 참가 비용은 무료다. 게임은 매일 1개씩 열린다. 퀴즈 정답 맞히기, 달고나 뽑기, 구슬 홀짝 맞히기 등 3가지 게임이 순서대로 진행된다. 게임 참가 신청자 모두가 첫 번째 게임을 한 후 미션 성공 여부에 따라 다음 게임 진출 여부가 가려진다.

최종 우승자 1인은 최대 2000만원의 상금을 받는다. 상금은 이벤트 참가 신청 인원에 따라 정해진다. 게임 참가자당 100원씩 누적 상금이 적립되는 방식이다. 상금은 위메프 무료 포인트로 지급되며 적립일로부터 1년간 위메프 쇼핑 시 현금처럼 사용할 수 있다. 위메프게임 참가 신청은 24일까지 위메프 앱과 홈페이지를 통해 가능하다. 게임 참가자 모두에게 'VIP클럽' 전용 혜택도 제공한다. 전용 특가 상품과 쿠폰, 제휴 카드 이용 시 포인트 적립 등 VIP클럽 상시 혜택과 VIP클럽데이에 참여할 수 있는 기회 등이다.

티몬은 지난 20일까지 게임 컨셉의 프로모션 '티모니게임'을 진행했다. 티몬에서 제시하는 총 6가지 미션을 수행해 모두 성공하면 추첨을 통해 총 200명에게 경품으로 문화상품권을 증정하는 방식이었다. 미션을 하나씩 통과하는 재미도 경험하고 추억의 옛 게임들을 직접 체험해 볼 수 있는 관련 상품도 구매하도록 기획됐다.

미션은 간단했다. 게임 참가 응모, 출석체크 적립금 룰렛이벤트 참여, 키워드 쿠폰 다운로드, 카드사 혜택 다운로드, 티모니게임 미션 상품 구매, 인증 댓글 남기기 총 6단계를 순서대로 진행하면 된다. 티몬은 70~80년대 유행했던 추억의 게임들인 '구슬치기 세트', '달고나 만들기 키트' 등도 판매했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr