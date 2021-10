‘오징어’ 이름만 들어가도 팔린다…456억 연상 이벤트도 성황

[아시아경제 문혜원 기자] "오징어게임이 워낙 인기다 보니 오징어를 떠올리는 상품만 나와도 잘 팔립니다. 오징어 먹물을 담아 검은 색을 내고 숫자 456을 활용해 각종 이벤트를 진행하고 있습니다."

22일 식품업계가 ‘오징어게임’ 인기에 편승하기 위해 오징어를 사용하거나 연상케하는 신제품을 내 놓고 있다. 오징어 먹물을 활용한 블랙 푸드도 다시 인기를 끌고 있다. 롯데리아는 오징어게임을 주제로 한 신제품 ‘블랙오징어버거’를 출시했다. 오징어 먹물로 검은색을 낸 블랙오징어 패티를 사용하고 MZ(밀레니엄+Z)세대 입맛에 맞춰 매운 갈릭소스를 곁들였다. 롯데리아는 블랙오징어버거 세트나 블랙오징어 싱글팩 제품 구매 고객에게 총 456개(오징어게임 상금과 같은 수)의 경품 당첨 혜택을 담은 ‘오·버게임(오징어버거게임)’ 참가 스크래치 쿠폰을 제공한다.

오징어게임 열풍에 힘입은 깐부치킨은 오징어치킨을 선보였다. 오징어치킨은 오징어 다이스, 할라피뇨, 청양고추, 옥수수콘이 들어간 반죽으로 만든 순살 치킨이다.

배스킨라빈스는 지난해 여름 코로나 팬데믹으로 집콕족이 즐겨 먹은 ‘달고나 라떼’ 열풍에 맞춰 한정판매했던 달고나 맛 아이스크림 ‘너는 참 달고나’를 이달 초 재출시했다. 캐러멜 아이스크림 속에 달고나 캔디를 넣은 제품으로 오징어게임에서 달고나가 주목받으며 다시 인기를 끌고 있다.

식품업계 관계자는 "오징어게임이 전 세계적인 열풍을 끄는 만큼 당분간 관련한 식음료들이 주목받을 것으로 보인다"고 말했다.

