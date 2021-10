[아시아경제 윤동주 기자] 21일 한국형 발사체 '누리호'(KSLV-II)가 발사를 앞두고 서울역 대합실에서 한 어린아이가 발사 성공을 기원하며 누리호를 노트에 그리고 있다. 누리호는 1.5t급 실용위성을 지구저궤도(600~800km)에 투입하기 위해 만들어진 3단 발사체이며 엔진 설계에서부터 제작, 시험, 발사 운용까지 모두 국내 기술로 완성한 최초의 국산 발사체이다.

