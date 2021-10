◇ 부이사관 승진

▲ 대변인 장신기 ▲ 기획재정담당관 김정주 ▲ 감사담당관 박병환 ▲ 부동산납세과장 김길용 ▲ 조사1과장 최종환

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr