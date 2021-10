광주 동구 창업지원센터, 1인 창업 적극 지원 나서

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구(청장 임택)는 오는 24일까지 1인 스타트업 창업문화 확산 및 창업 활성화를 위해 창업스쿨 ‘2021 G-IN 창업아카데미’를 개최한다고 21일 밝혔다.

광주창조경제혁신센터(센터장 하상용)와 협업으로 진행되는 이번 창업스쿨은 1인 예비창업자 및 스타트업 기업을 대상으로 창업교육과 정보제공을 통해 성공적인 창업을 할 수 있도록 지원하는 프로그램이다.

이번 프로그램은 각 분야별 전문가를 초청해 ▲기업가 정신 ▲린 스타트업 및 실습 ▲네이버 블로그 마케팅 ▲SNS 활용 실전 마케팅 ▲지식재산권 ▲사업계획서 작성법 등 창업과 관련된 다양한 주제로 진행된다.

특히 마지막 6회차 교육은 참여자가 작성한 사업계획서를 전문가의 현장 코칭으로 수정·보완할 수 있는 실무교육이다.

동구는 창업스쿨 교육 이수자에게는 수료증 발급·각종 지원사업 신청 시 우대·창업 컨설팅 지원·투자유치 및 창업지원센터의 사업화 프로그램 연계 등 다양한 혜택을 제공할 계획이다.

임택 동구청장은 “이번에 집중적인 창업교육을 통해 창업에 대한 자신감은 물론 실무적인 도움을 받을 수 있기를 기대한다”면서 “앞으로도 일하기 좋은 동구에서 건강한 창업이 이뤄질 수 있도록 적극적으로 지원해나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr