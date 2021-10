에스엘바이오닉스, 스튜디오산타클로스 ‘마이 네임’ 덕 재무 구조 개선

[아시아경제 장효원 기자] 에스엘바이오닉스 에스엘바이오닉스 214310 | 코스닥 증권정보 현재가 978 전일대비 27 등락률 +2.84% 거래량 16,246,213 전일가 951 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 ‘디즈니플러스 국내 상륙 초읽기’… OTT 관련 핵심 수혜주 공개![특징주]에스엘바이오, 스튜디오산타 지분가치 급등 임상 3상 승인! 정부 예산 전폭지원! 황금 수혜 株 또 갑니다! close 는 지난 20일 스튜디오산타클로스 스튜디오산타클로스 204630 | 코스닥 증권정보 현재가 4,125 전일대비 525 등락률 -11.29% 거래량 16,842,332 전일가 4,650 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"‘디즈니플러스 국내 상륙 초읽기’… OTT 관련 핵심 수혜주 공개![특징주]스튜디오산타, 마이네임 흥행몰이에 시즌2 기대 '모락모락' close 지분 일부 매각으로 재무 구조 개선 및 향후 전환될 전환사채의 안정적인 지분 확보 발판이 마련됐다고 21일 밝혔다.

에스엘바이오닉스는 지난 15일에서 20일에 걸쳐 스튜디오산타클로스 주식 888만9667주를 매도하며 약 382억원의 현금 유동성을 확보했다. 또한 전환사채 매각으로 약 33억원을 확보해 총 413억원의 현금 확보 및 재무구조를 개선한 것으로 알려졌다.

회사는 스튜디오산타클로스의 제4회, 제5회, 제7회 전환사채를 보유하고 있다. 전환가액은 1920원에서 2298원 사이이며, 주식 수는 648만333주다. 보유하고 있는 전환사채를 전부 전환시에는 지분율이 약 19% 수준에 달해 안정적인 경영권을 확보할 수 있을 것으로 예상된다.

에스엘바이오닉스 관계자는 “이번 지분 매도로 회사의 재무 구조 개선 및 사업 확장을 위해 매입한 교통 요충지 공장의 매입 비용이 처리됐다”며 “보유하고 있는 스튜디오 산타클로스의 전환사채를 통해 안정적인 지분 확보를 할 예정”이라고 말했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr