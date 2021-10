금성백조주택, 카이스트에 5억원 기부

[아시아경제 김봉수 기자] 한국과학기술원(KAIST)은 금성백조주택으로부터 5억 원의 발전기금을 전달받았다고 21일 밝혔다.

KAIST는 금성백조의 발전기금을 KAIST와 지역의 학생창업지원과 예비창업자를 지원하는 오픈 벤처 랩(Open Venture Lab)의 운영 기금 등으로 활용할 방침이다.

정성욱 금성백조 회장은 "잠재력 있는 많은 스타트업을 발굴하고 지속 성장시키는 데 힘을 보탤 수 있어 기업인의 한 사람으로서 무한한 영광이다?라며 "앞으로 다양한 벤처 육성으로 ?기업-KAIST-대전시?가 함께 민·관·학 협동으로 혁신적 사례를 만들어 가는 기회가 되었으면 한다?고 말했다.

이광형 KAIST 총장은 "이번 발전기금을 통한 창업기업 육성은 대학과 기업, 지역이 혁신적인 창업 활성화를 위해 협력한 좋은 모델이 될 것"이라며 "혁신연구 역량을 바탕으로 창업문화를 확산하고 지역의 산업 생태계를 발전시키기 위해 힘쓸 것"이라고 말했다.

